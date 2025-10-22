°
22 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gran Hermano
Instituto de Educación Superior
conflicto universitario
marcha de jubilados
Presupuesto 2026
femicidio de wanda taddei
Crisis en Perú
Gran Hermano
Instituto de Educación Superior
conflicto universitario
marcha de jubilados
Presupuesto 2026
femicidio de wanda taddei
Crisis en Perú

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1550.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Quiaca

Corte total en el Puente Internacional Dr. Horacio Guzmán

El corte es total y, por el momento, se mantendrá por tiempo indefinido.

Miércoles, 22 de octubre de 2025 13:06

Padres de estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón tomaron esta mañana el puente internacional que conecta La Quiaca con Villazón (Bolivia).

El corte es total y, por el momento, se mantendrá por tiempo indefinido.

Las familias reclaman la falta de desembolso económico por parte de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), una institución boliviana dependiente del gobierno boliviano y reclaman las obras edilicias que dadas las circunstancias se encuentran totalmente paralizadas.

El corte afecta el tránsito binacional en el cruce fronterizo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD