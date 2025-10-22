°
22 de Octubre,  Jujuy, Argentina
regional
automovilismo
Encuentro federal
salud mental
Robo millonario
educación
Pavimentación
Siniestro Vial
Cocaína
PRIMERA NACIONAL
Jorge Rojas en noviembre

Miércoles, 22 de octubre de 2025 00:00
Jorge Rojas llega a Jujuy con su Gira 20 años. Se presentará el próximo viernes 14 de noviembre, a las 21.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (avenida Illia 451, barrio Los Perales).

Él es una de las voces más emblemáticas de la música argentina y se prepara para celebrar en Jujuy un hito en su trayectoria: 20 años de carrera solista.

Bajo el título #JRGira20Años el artista está ofreciendo una serie de conciertos especiales donde el cantante revisita sus clásicos con una perspectiva actual, invitando a sus seguidores a recorrer un viaje a través de dos décadas de música y emociones, actuando en los teatros de las ciudades más importantes y significativas de su vida. 

