Jorge Rojas en noviembre

Jorge Rojas llega a Jujuy con su Gira 20 años. Se presentará el próximo viernes 14 de noviembre, a las 21.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (avenida Illia 451, barrio Los Perales).

Él es una de las voces más emblemáticas de la música argentina y se prepara para celebrar en Jujuy un hito en su trayectoria: 20 años de carrera solista.

Bajo el título #JRGira20Años el artista está ofreciendo una serie de conciertos especiales donde el cantante revisita sus clásicos con una perspectiva actual, invitando a sus seguidores a recorrer un viaje a través de dos décadas de música y emociones, actuando en los teatros de las ciudades más importantes y significativas de su vida.