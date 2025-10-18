Jujuy Emprende reunió a los jujeños en una tarde de festejos y compras

Esta tarde, previo a la tan esperada celebración del Día de las Madres, miles de ciudadanos se dieron cita en la Ciudad Cultural para disfrutar de la Edición Especial de Jujuy Emprende. Más de 250 emprendedores locales participaron del evento, exhibiendo una variada oferta de productos, mientras que los asistentes pudieron disfrutar de sorteos especiales, presentaciones artísticas y muchas sorpresas.

Esta propuesta innovadora tuvo como objetivo generar un espacio donde los emprendimientos locales pudieran ofrecer sus productos, potenciando así las ventas y promoviendo el contacto directo con la comunidad.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Leila Ubeid, coordinadora de la Unión de Emprendedores de Jujuy, expresó: “El lugar está repleto y sigue llegando gente. A pesar de la lluvia, la convocatoria ha sido impresionante”.

Ubeid también destacó el propósito principal de la actividad: “Había una necesidad insatisfecha que el gobierno de Jujuy supo escuchar. Un grupo importante de 500 emprendedores locales no tenía un espacio donde mostrar sus manualidades y artesanías. Hoy, gracias al esfuerzo del gobierno, hemos logrado concretar este espacio”, comentó.

El evento contó con una serie de atractivos adicionales, entre los que se incluyen sorteos de regalos en vivo, un desfile de moda con una selección de creaciones jujeñas, un show de body paint con el artista Ezequiel Torres, la presentación de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, y una destacada participación de artistas locales.

Entre los productos que se ofrecieron, sobresalieron las artesanías, marroquinería, indumentaria de diseño local, joyas, aromatizantes, velas aromáticas, bijouterie artesanal, mates y mucho más. Además, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de productos típicos, como “coquies”, tartas y tortas especiales. Un abanico de opciones perfectas para regalar a la persona que nos crio y colmó de amor durante toda nuestra vida.