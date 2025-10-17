Amenazó con un arma a su progenitora

Un hombre fue detenido luego protagonizar un lamentable hecho violencia intrafamiliar, cuando amenazó con un arma de fuego a su madre y hermanos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 7.45 en un domicilio ubicado sobre un tramo de la calle Alberro del barrio Alberdi de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un sujeto de 32 años comenzó una acalorada discusión con su madre y hermanos, y en un momento determinado extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y amenazó de muerte a toda la familia.

Un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades y de manera inmediata una comisión de efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales de la Unidad Regional 1 se constituyó en el lugar, donde se entrevistó con la mujer quien relató el episodio y les permitió el ingreso al domicilio.

ACUSADO | MOMENTO DEL INGRESO A LA DEPENDENCIA POLICIAL.

El inculpado fue interceptado en un pasillo por los uniformados, donde opuso resistencia e intentó agredirlos, sin embargo terminó reducido.

Posteriormente se realizó un registro en el inmueble, donde los efectivos hallaron un arma de fuego calibre .22 que se presume habría sido la utilizada para intimidar a la familia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro del arma y la inmediata detención del inculpado, que fue alojado en la Subcomisaria San Francisco de Álava.

Mientras que la denuncia fue radicada por la progenitora del sujeto y los efectivos de la mencionada dependencia quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.