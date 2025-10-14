°
14 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paro docente
alto comedero
PERICO
Fiesta Patronal
convenio
dengue
Volcán
Crédito prendario
PRIMERA NACIONAL
patrullaje
Paro docente
alto comedero
PERICO
Fiesta Patronal
convenio
dengue
Volcán
Crédito prendario
PRIMERA NACIONAL
patrullaje

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
B° Belgrano

Sospechoso fue aprehendido con elementos robados

Un hombre de 38 años fue atrapado mientras escapaba corriendo.

Martes, 14 de octubre de 2025 00:00
DETENIDO | CUANDO INTENTABA DARSE A LA FUGA, FUE INTERCEPTADO.

Un hombre de 38 años fue detenido por los efectivos policiales al ser visto llevando objetos que habían sido robados, mientras transitaba las calles del barrio Belgrano de la capital jujeña. El sospechoso tenía en su poder elementos de plomería y una tablet. Tras haber intentado darse a la fuga, fue trasladado a la Seccional 44° de San Martín.

El ilícito fue advertido el pasado domingo por la madrugada, cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, alrededor de las 2.50 los agentes observaron a un sujeto que se desplazaba por la intersección de las calles Juanita Moro y Los Helechos llevando varios elementos. Ante esta situación los efectivos le dieron la voz de alto al sospechoso, el cual hizo caso omiso y comenzó a correr por Los Helechos, luego de doblar en la esquina, y dirigirse hacia el río Grande.

Sin embargo, en un rápido accionar, los uniformados persiguieron al inculpado y lo redujeron en la esquina de Los Helechos y 25 de Abril.

Luego fue el momento de palparlo para conocer si poseía algún arma, la cual no se encontró. El procedimiento continuó con la revisión de las bolsas que tenía, en las que había diversos artículos de plomería, como ser codos y bujes de reducción, entre otros, además de una tablet con su caja original.

Fue entonces que el sospechoso, al ser consultado sobre cómo adquirió lo que llevaba, no supo responder y dio versiones contradictorias. Además, los efectivos constataron en la base de datos policial que el detenido registraba prohibición de salida del país/provincia y medidas restrictivas de acercamiento.

Al finalizar con el procedimiento, el aprehendido fue trasladado a la Seccional 44° del barrio San Martín para quedar a disposición de la Justicia provincial.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD