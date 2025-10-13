Ingresó a casa de su madre e intentó robar un celular

Una mujer denunció que su hijo de 19 años, quien convive con adicción a la pasta base de cocaína, irrumpió en su vivienda, intentó robarle el celular a su otra hija y además quiso agredirlas.

Los efectivos de la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de la ciudad de Palpalá buscan a un joven de 19 años, luego de ser denunciado por su progenitora.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, sobre el joven pesa una medida de restricción perimetral, luego de que de meses atrás ingresó a la vivienda de su madre, la agredió y robó varios electrodomésticos para venderlos.

Días atrás, el joven regresó a la casa de su madre, tomó el celular de su hermana de 13 años y cuando intentaba darse a la fuga, fue impedido por la mujer, quien logró recuperar el dispositivo.