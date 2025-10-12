Abrió el Imca, nueva opción para estudiar

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de lanzamiento del Instituto Modelo de Comunicación Audiovisual (Imca), y ponderó la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado y público para generar nuevas oportunidades de estudio.

En el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz se concretó la ceremonia de la que participaron autoridades del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (Iser) y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) encabezado por el periodista Luis Otero.

Tras la firma del convenio con el Iser, la Provincia a través del Imca vuelve a tener un instituto adscripto, permitiendo que las carreras cuenten con validez nacional.

De tal manera, el Imca Jujuy será el segundo instituto en todo el país que ofrecerá la carrera de sonorización y doblaje.

AUTORIDADES | SADIR JUNTO AL DIRECTOR DEL IMCA Y EL PERIODISTA LUIS OTERO.

En ese contexto, el gobernador celebró la alianza para que estudiantes de Jujuy y de otra región puedan tener un título oficial y nacional. "Esta posibilidad les permitirá lograr tener un título y poder trabajar en cualquier parte del país, eso es valioso y estoy orgulloso de que Jujuy cuente con este instituto", agregó.

También destacó el reconocimiento del Iser y del trabajo de sus autoridades por hacer realidad que los jujeños tengan la oportunidad de concretar su vocación en la provincia y no tengan que emigrar.

Sadir culminó remarcando que seguirá apostando a esos proyectos que apuntan al futuro de la juventud y de la gente. Durante la ceremonia se presentaron las carreras de Técnico Superior en Periodismo Deportivo, Técnico Superior en Locución y Técnico Superior en Sonido y Sonorización, formaciones incorporadas a la enseñanza oficial y expedidas por el Ministerio de Educación de la Provincia.