°
12 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Consejo Provincial de Mujeres
Conservación de anfibios
HistoLetras
El tiempo en Jujuy
Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya
ruta nacional 66
Mirtha lengrand
Seleccion Argentina
Córdoba
Consejo Provincial de Mujeres
Conservación de anfibios
HistoLetras
El tiempo en Jujuy
Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya
ruta nacional 66
Mirtha lengrand
Seleccion Argentina
Córdoba

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

Los jugadores de la Selección argentina alentaron a Lionel Messi durante el partido del Inter Miami

Cuatro futbolistas de la Albiceleste vieron desde uno de los palcos del Chase Stadium el partido ante Atlanta United.

Domingo, 12 de octubre de 2025 11:04

La Selección argentina realizó una gira por Miami en esta fecha FIFA y después de vencer a Venezuela, se enfrentarán el martes a Puerto Rico en el último amistoso programado.

En su día libre, los jugadores de la Albiceleste estuvieron en un palco del Chase Stadium para ver el partido del Inter Miami de Lionel Messi ante Atlanta United.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso estuvieron muy cerca del terreno de juego y disfrutaron del partido. También se pudo ver a Claudio Tapia y Marito, el famoso utilero de la Selección argentina.

En video que se viralizó, los futbolistas tuvieron un cálido abrazo con Javier Mascherano, compañeros en la Albiceleste. Además, la transmisión oficial los mostró en su descontrolado festejo luego del golazo de Messi para el 1-0 en el primer tiempo

Luego de este encuentro, los jugadores volverán a la concentración del equipo para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni antes del duelo del próximo martes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD