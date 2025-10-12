Los jugadores de la Selección argentina alentaron a Lionel Messi durante el partido del Inter Miami

La Selección argentina realizó una gira por Miami en esta fecha FIFA y después de vencer a Venezuela, se enfrentarán el martes a Puerto Rico en el último amistoso programado.

En su día libre, los jugadores de la Albiceleste estuvieron en un palco del Chase Stadium para ver el partido del Inter Miami de Lionel Messi ante Atlanta United.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso estuvieron muy cerca del terreno de juego y disfrutaron del partido. También se pudo ver a Claudio Tapia y Marito, el famoso utilero de la Selección argentina.

En video que se viralizó, los futbolistas tuvieron un cálido abrazo con Javier Mascherano, compañeros en la Albiceleste. Además, la transmisión oficial los mostró en su descontrolado festejo luego del golazo de Messi para el 1-0 en el primer tiempo

Luego de este encuentro, los jugadores volverán a la concentración del equipo para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni antes del duelo del próximo martes.