Enzo Fernández quedó desafectado de la Selección por una sinovitis

El mediocampista Enzo Fernández fue desafectado hoy de la concentración de la Selección argentina por una sinovitis en su rodilla derecha.

Por ende, el campeón del mundo en Qatar 2022 no estará presente en el enfrentamiento con Puerto Rico en el Chase Stadium, el próximo martes.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia mediante un mensaje de redes sciales. “ El futbolista de Chelsea FC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”, manifestó en su escrito.

La baja de Enzo Fernández representa una pérdida sensible para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que el mediocampista es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, recuperar pelotas y generar conexiones entre defensa y ataque lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo.

Desde su irrupción en el Mundial de Qatar 2022, el ex River Plate se consolidó como titular indiscutido y una de las figuras del mediocampo albiceleste.

El cuerpo médico de la Selección decidió liberar al jugador para que continúe con su recuperación en Chelsea, donde monitorearán de cerca la evolución de su rodilla. En tanto, Scaloni analiza posibles reemplazos y evalúa opciones dentro del plantel para el duelo ante Puerto Rico.

Mientras tanto, el grupo le manifestó todo su apoyo al volante, consciente de su peso dentro y fuera del campo: un futbolista de jerarquía, entrega y liderazgo silencioso que se ha vuelto indispensable en el ciclo campeón del mundo.