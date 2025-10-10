Jóvenes jujeños se preparan para rendir examen de ingreso a la secundaria

Los estudiantes que deseen ingresar a primer año 2026 en varias escuelas secundarias estatales de Jujuy deberán enfrentar una instancia evaluativa. Este examen se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2025 y medirá las competencias básicas en lengua y matemática. La prueba tendrá una duración de 80 minutos para cada una de las materias.

Además, el proceso de asignación de vacantes cuenta con un mecanismo específico para resolver situaciones de empate. En primer lugar, se priorizará a los estudiantes abanderados. Luego, se considerará a los hermanos de alumnos que ya sean regulares en la institución. Finalmente, si persistiera la igualdad, se tendrá en cuenta el promedio final obtenido en las áreas de lengua y matemática durante el 6° grado.

La lista de establecimientos que aplicarán esta evaluación incluye colegios de:

San Salvador de Jujuy:

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes N°1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá:

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 "Gral. Savio"

Perico:

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 "Maestro Humberto Samuel Luna"

Monterrico:

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy:

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín:

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 "Nikola Tesla"

Calilegua:

Colegio Secundario N°70

Humahuaca:

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 "Coronel Arias"

Abra Pampa:

Escuela Provincial Agrotécnica N°8