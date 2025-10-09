Cortes programados en San Salvador y San Pedro

Ejesa informó que mañana viernes se produciran cortes del servicio eléctrico, en San Salvador de Jujuy las zonas afectadas serán: barrio San Guillermón (entre calles Vilcapugio, Valparaíso, Colectora) y zonas aledañas. El horario estimado del corte es de 7 a 13, ya que se llevarán a cabo tareas de mantenimiento, ajustes en conductores, cambios de crucetas dañadas asegurando los cables para seguridad y funcionamiento.

En tanto en San Pedro de Jujuy, en el horario de 8 a 13, los cortes se producirán en los barrios 23 de Agosto, 14 de Abril y zonas aledañas.

Se recomienda a los usuarios tomar las medidas de precaución por lo cortes.