Hirieron de gravedad a un joven tras violento asalto

"Motochorros" amenazaron con un arma de fuego y propinaron un culatazo a un motociclista, le robaron el rodado y se fugaron, en la ciudad de Monterrico. La víctima sufrió heridas de consideración en la cabeza y tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria".

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 7.30 sobre un tramo de la ruta provincial N°42 de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 47 años se desplazaba a bordo de una motocicleta, se detuvo un momento en la banquina y fue interceptado rápidamente por dos sujetos que conducían un rodado similar.

Uno de los inculpados extrajo un arma de fuego de entre sus prendas de vestir, vociferó amenazas y le propinó un culatazo a la víctima en la cabeza. Luego de reducirlo se apoderó de sus pertenencias, de la motocicleta y emprendió la fuga junto a su cómplice.

Mientras que el hombre se reincorporó, pese a tener una herida sangrante en la cabeza, y se trasladó de inmediato al hospital "San Isidro Labrador", donde solicitó asistencia.

Debido a las heridas sufridas, tuvo que ser derivado de urgencias al nosocomio "Pablo Soria" de la ciudad capital, donde fue diagnosticado con herida en la cabeza, parietal izquierdo, por lo que permanece internado.

Un efectivo que cumplía servicio en el centro de salud de Monterrico alertó a sus pares de la Seccional 29°, quienes se constituyeron y tomaron conocimiento del lamentable episodio.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio público de la Acusación, quien solicitó un pedido de secuestro de la motocicleta sustraída y un relevamiento de cámaras para identificar a los inculpados.

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.