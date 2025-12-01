Hondo pesar por la muerte de Ekel Meyer

Gran consternación generó ayer al mediodía la noticia del fallecimiento de Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Se hizo saber ayer a toda la comunidad que el velatorio del Dr. Ekel Meyer se lleva a cabo en el Salón "Vélez Sarsfield" del edificio de Tribunales. Ayer, hasta las 22, y hoy en el horario de 9 a 11.30.

Ante tal irreparable pérdida, la Suprema Corte de Justicia declaró asueto administrativo en toda la jurisdicción del Poder Judicial de Jujuy para hoy lunes 1 de diciembre de 2025 y duelo por tres días en los que la Bandera Nacional Argentina y la Bandera Nacional de la Libertad Civil permanecerán izadas a media asta en todos los edificios del Poder Judicial de Jujuy.

Tras conocerse la dolorosa noticia, empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político.

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, se sumó al dolor expresando: "Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo y un funcionario que desde los diferentes roles que le tocó ocupar siempre estuvo comprometido con su trabajo y con nuestra provincia. Mis condolencias a su familia".

Mientras que, entre los primeros en pronunciarse, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: "Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial", posteó en su cuenta de X.

"Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia", completó.

Meyer había sido designado para desempeñarse como titular del máximo tribunal, durante el período constitucional de un año, a partir del 1 de enero de 2025. Previamente, en diciembre de 2020, se había desempeñado como vocal del Superior Tribunal de Justicia.

Durante cinco años, entre 2015 y 2020, ocupó el cargo de ministro de Seguridad. Y a lo largo de su carrera política en la Unión Cívica Radical, Ekel Meyer fue concejal capitalino y diputado provincial.

Condolencia de Rubén Rivarola

El diputado provincial Rubén Armando Rivarola expresó su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Ekel Meyer y destacó la trayectoria desarrollada por el magistrado a lo largo de su vida pública. Hizo llegar sus condolencias a los familiares y seres queridos del magistrado.

"Quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, a sus colegas y a todos los que lo quisieron. Meyer fue, sin dudas, un hombre de Estado, cuya trayectoria abarcó distintos roles: concejal, ministro de Seguridad, vocal del Superior Tribunal y, finalmente, presidente de la Suprema Corte", afirmó el diputado.

Asimismo, indicó: "Recordaremos al Dr. Meyer por su compromiso y su convicción de trabajar por los jujeños. Luego, al asumir cargos en el Poder Judicial, demostró un profundo respeto por la institucionalidad y un compromiso constante con el fortalecimiento del sistema judicial de Jujuy", sostuvo.

Finalmente, el diputado remarcó: "Su fallecimiento deja un gran vacío institucional, pero su vocación de servicio durante tantos años deben ser recordados como un ejemplo de trabajo".