Rivarola lamentó el fallecimiento del Dr. Ekel Meyer

Rivarola hizo llegar sus condolencias a los familiares y seres queridos del magistrado, y resaltó los distintos cargos que Meyer desempeñó a lo largo de su carrera.

“Quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, a sus colegas y a todos los que lo quisieron. Meyer fue, sin dudas, un hombre de Estado, cuya trayectoria abarcó distintos roles: concejal, ministro de Seguridad, vocal del Superior Tribunal y, finalmente, presidente de la Suprema Corte”, afirmó el diputado.

Asimismo, indicó "recordaremos al Dr. Meyer por su compromiso y su convicción de trabajar por los jujeños. Luego, al asumir cargos en el Poder Judicial, demostró un profundo respeto por la institucionalidad y un compromiso constante con el fortalecimiento del sistema judicial de Jujuy”, sostuvo.

Finalmente, el diputado remarcó

“su fallecimiento deja un gran vacío institucional, pero su vocación de servicio durante tantos años deben ser recordados como un ejemplo de trabajo”.