antivacunas
Marcha del Orgullo
FLAMENGO
alertas por tormentas
Informacion General

Sadir lamentó la muerte de Ekel Meyer y envió condolencias a su familia

El gobernador Carlos Sadir expresó su pesar por la muerte de Ekel Meyer y destacó su trayectoria y compromiso con la provincia. 

Domingo, 30 de noviembre de 2025 18:18

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, se sumó a los mensajes de condolencias desde su cuenta oficial de Facebook.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo. Fue un funcionario que, desde los diferentes roles que le tocó ocupar, siempre se mantuvo comprometido con su labor y con nuestra provincia. Mis condolencias a su familia”, expresó el mandatario, acompañando el mensaje con una fotografía de Meyer.

