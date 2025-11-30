Sadir lamentó la muerte de Ekel Meyer y envió condolencias a su familia

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, se sumó a los mensajes de condolencias desde su cuenta oficial de Facebook.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo. Fue un funcionario que, desde los diferentes roles que le tocó ocupar, siempre se mantuvo comprometido con su labor y con nuestra provincia. Mis condolencias a su familia”, expresó el mandatario, acompañando el mensaje con una fotografía de Meyer.