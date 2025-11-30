Falleció Ekel Meyer

Gran consternación generó este mediodía la noticia del fallecimiento de Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Meyer había sido designado para desempeñarse como titular del máximo tribunal, durante el período constitucional de un año, a partir del 1 de enero de 2025. Previamente, en diciembre de 2020, se había desempeñado como vocal del entonces Superior Tribunal de Justicia.

Aquejado por una penosa enfermedad, llevaba un tiempo sin ejercer su labor en el Poder Judicial.

Durante cinco años, entre 2015 y 2020, ocupó el cargo de ministro de Seguridad de la provincia.

A lo largo de su carrera política en la Unión Cívica Radical, Ekel Meyer fue concejal capitalino y diputado provincial.

Mensajes de condolencias de Bullrich y Sadir

Tras conocerse la trágica noticia empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político. Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.

“Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, completó Bullrich.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, se sumó al dolor expresando: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo y un funcionario que desde los diferentes roles que le tocó ocupar siempre estuvo comprometido con su trabajo y con nuestra provincia. Mis condolencias a su familia”.

Velatorio y asueto para despedir al Dr. Ekel Meyer

Según pudo confirmar nuestro diario El Tribuno de Jujuy, el velatorio del doctor Ekel Meyer se realizará en el Salón "Vélez Sarsfield" de Tribunales, esta tarde a partir de las 18:30 y hasta aproximadamente las 19:00 horas, extendiéndose posiblemente hasta la mañana siguiente.

En relación con el duelo, se informa que mañana regirá asueto todo el día en el Poder Judicial de la provincia.