La verdad científica sobre el “hombre imantado”que se presentó en el acto antivacunas

Luego de la polémica generada por el evento antivacunas en la Cámara de Diputados, donde se intentó probar que la vacuna contra el Covid-19 causa "magnetización", la ciencia y los fact checkers salieron a desmentir la afirmación. El fenómeno de la adherencia de objetos a la piel se debe a la física y no tiene relación con el contenido de las inyecciones.

Según se pudo saber, citando el informe de Chequeado elaborado por las periodistas Rosalía Marina y Florencia Ballarino, la razón por la que en ocasiones ciertos objetos se quedan pegados al cuerpo es la "tensión superficial".

La explicación del magnetismo falso

Expertos explican que la piel contiene grasas naturales y humedad que hacen que la superficie del cuerpo se comporte como una membrana delgada, capaz de sostener objetos ligeros, sean estos metálicos o no.vjQkRQ

La Física: María Noelia Lardizábal, doctora en Ciencias Biológicas, explicó que este es un "fenómeno general del cuerpo" que ocurre en personas vacunadas y no vacunadas. El efecto desaparece si se utiliza, por ejemplo, talco en la zona.

Consenso Global: La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC de EE.UU. confirmaron repetidamente durante la pandemia que las vacunas son seguras y no contienen metales pesados o componentes magnéticos capaces de atraer imanes.

La Dosis: El físico Alberto Nájera añadió que, incluso si tuvieran material magnético, la cantidad inyectada es demasiado pequeña para generar el efecto en la piel.

El evento en el Congreso, impulsado por la diputada Marilú Quiroz, es parte de una ola de desinformación que ya fue desmentida a nivel global por numerosas sociedades científicas.