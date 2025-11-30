Doble alerta para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una doble alerta para parte de la provincia, por un lado alerta naranja por temperaturas extremas por calor para las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Dr. Manuel Blegrano y Zona baja de Tilcara.

Asimismo existe una alerta amarilla por tormentas para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara, donde el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Se espera una temperatura mínima para la capital de 20 °C, y una máxima de 37 °C, con probables tormentas por la tarde y la noche.

¿Qué es una alerta amarilla del SMN?

El nivel amarillo indica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño moderado a severo". Esto significa que las condiciones climáticas pueden generar riesgo para actividades cotidianas, como viajes en ruta, eventos al aire libre o trabajos en exterior.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones oficiales y tomar medidas básicas de precaución.

Cómo prepararse ante una alerta amarilla:

Evitá desplazarte por rutas durante tormentas intensas.

Protegé vehículos bajo techo debido al riesgo de granizo.

Retirá objetos que puedan volarse en patios y balcones.

Evitá actividades al aire libre mientras duren las tormentas.

Informate periódicamente sobre la evolución del fenómeno.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.