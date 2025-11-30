Corte de agua en algunos sectores de Alto Comedero

Agua Potable de Jujuy comunicó mediante sus canales oficiales una interrupción programada del servicio de agua potable que afectará a varios sectores del populoso barrio Alto Comedero.

La empresa explicó que la medida es necesaria debido a un "alto nivel de turbiedad" detectado en la Planta Potabilizadora Snopek. Este fenómeno, común ante lluvias o contingencia en las fuentes de agua, obliga a realizar tareas de mantenimiento y limpieza urgentes para garantizar la calidad del suministro para todos los usuarios.

Mientras duren estos trabajos, los vecinos de los siguientes barrios experimentarán baja presión o falta total del servicio:

370 Viviendas (1ª y 2ª etapa)

330 Viviendas

128 Viviendas UOCRA

Las tareas comenzaron a las 10 y se extenderán hasta las 18. Se recomienda a los vecinos de las zonas mencionadas tomar los recaudos necesarios, como almacenar agua para consumo con anticipación y utilizar el recurso de manera racional.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden contactarse con Agua Potable de Jujuy S.E. a través de sus redes sociales oficiales o números de atención al cliente.