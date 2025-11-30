"La vacunación, política sanitaria indispensable"

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, emitió ayer un comunicado conjunto luego del revuelo que se generó por una jornada antivacunas en un anexo del Congreso organizada por la diputada de PRO Marilú Quiroz. El texto, en contra de lo ocurrido, fue firmado por todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, excepto Buenos Aires y Formosa. La gestión de Kicillof dijo que fue "marginada".

A través de las redes sociales, la cartera nacional, en conjunto con las provinciales, respaldó el Calendario Nacional de Vacunación pero no se refirió directamente al acto del jueves que generó un fuerte rechazo del arco político y del sector sanitario. "Las vacunas del calendario son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas", introduce el comunicado, firmado por los ministros de Salud de las distintas provincias, a excepción de Buenos Aires y Formosa, con cuyos gobernadores, Axel Kicillof y Gildo Insfrán, Nación no mantiene una relación fluida.

"Antes de ser incorporadas al calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento", continúa. El comunicado llega tras la polémica del acto en el Congreso y también tras los brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión, a raíz de una caída en la tasa de vacunación.

"La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad", agrega el texto.

A modo de cierre, se hace hincapié en la vacunación como política sanitaria. "Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario", finaliza.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tuiteó antes de las 15. Aseguró que fueron "marginados del comunicado". "La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación solo nos marginaron del comunicado" expresó. Y agregó que "evidentemente no están a la altura de las circunstancias. Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción", indicó.

La jornada

La jornada que generó controversia el jueves en el Congreso se extendió por más de seis horas y fue organizado por la diputada por Chaco Marilú Quiroz. En uno de los paneles, Lorena Diblasi, que figura en el sitio web del Conicet como licenciada en Biotecnología, presentó a un hombre que exhibió una de las supuestas "secuelas" que, según dijo, le dejó la aplicación de dos dosis de la vacunas Covid-19 elaboradas por AstraZeneca, sin mostrar ninguna prueba.

"José Daniel Fabián" -así lo introdujo a la charla- mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos "se le pegan" al cuerpo -tuvo varios intentos fallidos- y Diblasi sostuvo que se trata de una "magnetización".

Sin embargo, usuarios de redes sociales y periodistas identificaron al supuesto "hombre imán" como un personaje que ya había participado en programas de televisión realizando trucos similares mucho antes de la pandemia de Covid.

En esa jornada el pediatra Oscar Botta vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral. Más tarde, el licenciado en Administración por la UBA Pablo Stolkiner afirmó que la pandemia fue "un invento" y que las vacunas se constituyeron como "un negociado".

Y la pediatra y neumóloga Lucía Langer sostuvo que las personas vacunadas presentan un "exceso de aluminio en sangre".