27°
30 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
básquet
trail
voley
PERICO
regional
Marcha del Orgullo
vacunas
El tiempo en Jujuy
Plan 1000 días
PERICO
básquet
trail
voley
PERICO
regional
Marcha del Orgullo
vacunas
El tiempo en Jujuy
Plan 1000 días

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Corte de agua en algunos sectores de Alto Comedero

 La medida se debe a un alto nivel de turbiedad en la Planta Snopek.

Domingo, 30 de noviembre de 2025 10:22

 Agua Potable de Jujuy comunicó mediante sus canales oficiales una interrupción programada del servicio de agua potable que afectará a varios sectores del populoso barrio Alto Comedero.

La empresa explicó que la medida es necesaria debido a un "alto nivel de turbiedad" detectado en la Planta Potabilizadora Snopek. Este fenómeno, común ante lluvias o contingencia en las fuentes de agua, obliga a realizar tareas de mantenimiento y limpieza urgentes para garantizar la calidad del suministro para todos los usuarios.

Mientras duren estos trabajos, los vecinos de los siguientes barrios experimentarán baja presión o falta total del servicio:

  • 370 Viviendas (1ª y 2ª etapa)

  • 330 Viviendas

  • 128 Viviendas UOCRA

Las tareas comenzaron a las 10 y se extenderán hasta las 18. Se recomienda a los vecinos de las zonas mencionadas tomar los recaudos necesarios, como almacenar agua para consumo con anticipación y utilizar el recurso de manera racional.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden contactarse con Agua Potable de Jujuy S.E. a través de sus redes sociales oficiales o números de atención al cliente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD