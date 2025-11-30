Locura e incidentes en Río de Janeiro con la fiesta de Flamengo

En Río de Janeiro se vivió una fiesta descomunal con los festejos del título de Flamengo en la Copa Libertadores, con el triunfo 1 a 0 frente a Palmeiras en Lima. Por supuesto, determinar la cantidad de personas que salieron a las calles para seguir el recorrido del micro con los futbolistas y el cuerpo técnico es imposible. Sí vale exponer que algunos medios de comunicación calcularon que fueron 500.000. En algunos momentos, se reportaron más de 250.000 fans solo en el inicio de la caravana, todas teñídas de rojo y negro.

La fiesta se concentró en el Circuito Preta Gil (Centro del Río), con un desfile en trio elétrico (camión de sonido típico del carnaval). El trayecto principal incluyó la Avenida Presidente Vargas y el Monumento a Zumbi dos Palmares. Varias calles fueron cerradas desde la mañana para acomodar el evento.

La delegación aterrizó en Río alrededor de las 10.00. La caravana oficial comenzó cerca de las 13.00, con los jugadares arengando a la multitud desde el trio elétrico. La fiesta se extendió hasta la tarde, con música, tambores y cántos. Hubo multitudes escalando fachadas, postes y hasta subiéndose al camión de la empresa de limpieza de la ciudad para celebrar.

La Prefectura del Río implementó un esquema especial con el MetrôRio (horarios extendidos), 250 baños químicos, cuatro puestos médicos y cierre de vías.

Banderas y mensajes exaltando al Tetra se multiplicaban a lo largo de la ruta, mientras Pedro, el colombiano Jorge Carrascal, Giorgino, Danilo -autor del gol de la victoria del Flu-, el ecuatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique y el técnico Filipe Luis estaban entre los más animados durante el desfile.

Pedro, que no pudo jugar la final por una lesión pero fue fundamental para que el Mengao llegara a la victoria, fue el primero en hablar: "Es un honor estar aquí con nuestra hinchada", dijo emocionado, antes de empezar a cantar el himno del club, que de inmediato corearon junto con él los aficionados.

Luego se fueron encariñando con el micrófono otros miembros del equipo que entonaron cánticos y coros para animar a sus seguidores, entre los cuales el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien fue el mejor jugador del torneo continental y uno de los más esperados por el público en el festejo.

Léo Ortiz tenía una camiseta que decía: "Si tuviese que morir por Flamengo, lo haría dentro de una cancha".

Corridas y heridos

Lamentablemente, hubo incidentes. Se observaron corridas y la policía tiró gases lacrimógenos. También hubo detenidos. La prensa local no informó la cantidad de heridos, pero sin dudas los hubo por las imágenes que difundieron algunas agencias internacionales, de personas con mucho dolor, que fueron socorridas, y de personas que usaban su ropa para taparse la cara ante el impacto de los gases.

Los medios locales no describieron qué fue lo que generó la violencia. Sí se observó que en medio del caos hubo hinchas que aprovecharon para robar electrodomésticos de un local comercial y salían a las corridas con los artefactos en las manos.