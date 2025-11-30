Destrozaron una estatua de Messi en Mar del Plata

La estatua de Lionel Messi, ubicada en la esquina de Moreno y Santa Fe en pleno centro de Mar del Plata, fue vandalizada durante la madrugada. El homenaje, que representa al capitán de la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo, apareció con las piernas cortadas y evidentes signos de haber sido golpeado, quedando destrozado frente al restaurante y cafetería El Nuevo Mundial.

No es la primera vez que la estatua de Messi sufre un ataque: hace poco más de un año, el busto ya había sido decapitado en un episodio anterior de vandalismo. El reconocimiento fue instalado originalmente en 2018 por el restaurante como un guiño en tiempos difíciles para la Selección -que sufrió en el Mundial de Rusia bajo la conducción de Jorge Sampaoli-, y fue reconstruido en 2024 tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar, reafirmando su valor simbólico para la ciudad y los fanáticos.

El ataque se produjo en un contexto de alta tensión en el fútbol argentino, marcado por una disputa pública entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las polémicas arbitrales en Primera y en el Ascenso, la consagración de Rosario Central como campeón de Liga y la sanción a Estudiantes por el repudio en el pasillo al Canalla han generado críticas hacia la AFA y su conducción, situación que el Gobierno ha aprovechado para intensificar su enfrentamiento con la dirigencia del fútbol. Aunque no existe una relación directa confirmada entre el ataque a la estatua y la disputa institucional, el hecho se inscribe en un escenario de manifestaciones públicas de descontento.

De hecho, hace una semana, la imagen de Ángel Di María en el ingreso del club El Torito, en Rosario, volvió a ser objeto de agresiones: también de madrugada, desconocidos arrojaron pintura sobre el mural y escribieron la frase “ladrón mercenario”. Fideo fue uno de los representantes de Central que viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para recibir en las oficinas de la Liga el trofeo de campeón, por haber sido el equipo que obtuvo mayor cantidad de puntos en el año. La controversia se originó porque la entrega de la estrella se dio con la competencia aún en marcha y sin que haya sido estipulada en el reglamento.

No se identificaron responsables del hecho vinculado a la estatua. El homenaje, que buscaba celebrar la figura de Messi y su impacto en el deporte nacional, enfrenta nuevamente el desafío de la intolerancia y el vandalismo, mientras la comunidad local expresa su indignación ante la destrucción de un símbolo querido.

Mientras tanto, a los 38 años, Lionel Messi continúa sumando logros en su carrera profesional: acaba de consagrarse campeón de la Conferencia Este con el Inter Miami y disputará la final por el título en la Major League Soccer de Estados Unidos, manteniendo vigente su legado en el mundo del fútbol. Y en 2026 lo espera la defensa del título en el Mundial, con el objetivo de cerrar su etapa con la Albiceleste con otro logro. Vale recordar que en su carrera defendiendo la camiseta de la Selección obtuvo una Copa del Mundo Sub 20 (Holanda 2005), la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el citado hito en Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima ante Italia.