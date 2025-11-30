Poder Judicial en duelo: asueto por el fallecimiento de Ekel Meyer

Ante tal irreparable pérdida, la Suprema Corte de Justicia declaró asueto administrativo en toda la jurisdicción del Poder Judicial de Jujuy para mañana lunes 1 de diciembre de 2025 y duelo por tres días en los que la Bandera Nacional Argentina y la Bandera Nacional de la Libertad Civil permanecerán izadas a media asta en todos los edificios del Poder Judicial de Jujuy.

Se hace saber, que el velatorio del Dr. Ekel Meyer se lleva a cabo en el Salón Vélez Sarsfield hasta las 22.00 horas de hoy; en tanto mañana, lunes 1 de diciembre, en el horario de 09.00 a 11.30 horas.

Posteriormente sus restos serán trasladados a la ciudad de Salta.