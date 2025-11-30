19°
Poder judicial

Poder Judicial en duelo: asueto por el fallecimiento de Ekel Meyer

El presidente de la Corte falleció este mediodía. Su cuerpo será velado hasta las 22.00 horas de hoy; en el Salón "Vélez Sarsfield" de Tribunales.

Domingo, 30 de noviembre de 2025 17:43

Ante tal irreparable pérdida, la Suprema Corte de Justicia declaró asueto administrativo en toda la jurisdicción del Poder Judicial de Jujuy para mañana lunes 1 de diciembre de 2025 y duelo por tres días en los que la Bandera Nacional Argentina y la Bandera Nacional de la Libertad Civil permanecerán izadas a media asta en todos los edificios del Poder Judicial de Jujuy.

Se hace saber, que el velatorio del Dr. Ekel Meyer se lleva a cabo en el Salón Vélez Sarsfield hasta las 22.00 horas de hoy; en tanto mañana, lunes 1 de diciembre, en el horario de 09.00 a 11.30 horas.

Posteriormente sus restos serán trasladados a la ciudad de Salta.

 

