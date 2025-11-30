Inter venció al Pisa en la Serie A con doblete de Lautaro Martínez

El delantero argentino Lautaro Martínez fue clave al anotar dos goles en la victoria del Inter por 2-0 como visitante frente al Pisa en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el estadio Romeo Anconetani.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el atacante surgido en Racing anotó el primer tanto a los 24 minutos y el segundo y el segundo a los 38’, ambos en el segundo tiempo.

Con este resultado, los nerrazurris alcanzaron los 27 puntos y continúan prendidos en la pelea por el título. Ahora, se medirán ante el Venezia por los octavos de final de la Copa de Italia el próximo miércoles desde las 17:00.

Por su parte, los locales cayeron a la decimoctava plaza con 10 unidades y no pudieron escapar de los puestos de descenso a la Serie B, aunque todavía resta mucho en la temporada. En tanto, enfrentarán al Parma (17°) el lunes 8 de diciembre a partir de las 11:00.

Luego de una primera mitad con pocas emociones y ocasiones de peligro, el conjunto comandado por Cristian Chivu salió al complemento con el objetivo de poder llevarse los tres puntos devuelta a Milán ante un débil rival.

Una gran combinación entre Pio Esposito y Lautaro Martínez derivó en el gol que abrió el marcador del duelo. El albiceleste recibió un pase del italiano y definió de zurda para batir al guardameta Simone Scuffet.

Minutos antes del final del encuentro, nuevamente apareció el ‘Toro’ para sentenciar el triunfo. Tras una buena acción individual de Nicolo Barella, el volante italiano envió un pase al palo lejano del guardameta rival y el delantero criollo se arrojó al suelo para empujar el balón al fondo de la red.

En otro encuentro disputado más temprano en la jornada de domingo, Lecce se quedó con una victoria por 2-1 ante el Torino con goles de Lassana Coulibaly y Lameck Banda en la etapa inicial, mientras que Che Adams descontó en el complemento.