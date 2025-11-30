Tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Ekel Meyer empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político.

Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.

“Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, completó Bullrich.