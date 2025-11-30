29°
30 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Menor de edad
antivacunas
Marcha del Orgullo
FLAMENGO
alertas por tormentas
Menor de edad
antivacunas
Marcha del Orgullo
FLAMENGO
alertas por tormentas

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer"

La Ministra de Seguridad Nacional compartio en su cuenta de "X" un posteo lamentando el fallecimiento de Meyer.

Domingo, 30 de noviembre de 2025 17:53

Tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Ekel Meyer empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político.

Notas Relacionadas

Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.

“Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, completó Bullrich.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD