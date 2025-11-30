Diciembre empieza con alertas por tormentas

El mes de diciembre llega con cambios marcados en el clima para la Tacita de Plata. Tras un fin de semana agobiante, con altas temperaturas acompañadas por lluvias y caída de granizo en algunas zonas, las precipitaciones trajeron algo de alivio y un cierre fresco para noviembre.

Sin embargo, el inicio del último mes del año mantendrá a los jujeños atentos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió pronósticos de tormentas y altas temperaturas para los próximos días.

Este lunes 1 de diciembre la temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 30°C con presencia de tormentas aisladas y precipitaciones entre 10-70% de probabilidad durante la mañana, mientras que por la tarde las probabilidades de ascienden al 70% con presencia de tormentas fuertes.

Para el martes 2 de diciembre, el panorama será similar: el clima seguirá inestable y la máxima alcanzará los 31°C.

El miércoles, las temperaturas continuarán en aumento y la máxima trepará a 33°C, acompañada de posibles chaparrones matutinos.

Recién el jueves, el SMN anticipa una mejora, se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas intensas.

¿Qué es una alerta amarilla del SMN?

El nivel amarillo indica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño moderado a severo". Esto significa que las condiciones climáticas pueden generar riesgo para actividades cotidianas, como viajes en ruta, eventos al aire libre o trabajos en exterior.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones oficiales y tomar medidas básicas de precaución.

Cómo prepararse ante una alerta amarilla: