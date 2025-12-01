Zapla mejoró en su propuesta y goleó a Luján en la ida

El plantel 'merengue' hoy tendrá descanso y mañana por la mañana se entrenará pensando en la vuelta con Luján en Palpalá.

De menor a mayor. En la séptima presentación de Zapla en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, la historia fue diferente, aunque fue de menos a más, ayer por la tarde frente a Deportivo Luján terminó goleando 3 a 0 en el duelo de ida de los playoffs. La versión mostrada por los dirigidos por Facundo Zamarián fue mejorando con el correr de los minutos y selló un triunfo holgado que tanto solicitaban los hinchas "merengue".

El "granate" empezó acechando con Vatt y una volea de zurda cerca que se fue cerca del ángulo de Abraham. Sobre los 22' Romero asistió a Virreyra que ante Paz remató desviado y en la siguiente tras desborde de Mateo otra vez Virreyra se lo perdió. Allí creció Zapla en confianza. Luego por poco Vidable convierte en contra tras un tiro libre donde intervino el golero Paz y después nuevamente actuó abajo frente al remate de Enriquez.

Casi en media hora de juego otra vez Virreyra lo tuvo, pero esta vez de cabeza y ante del final de esa etapa Enriquez despintó el travesaño con un zurdazo.

En la segunda parte fue como terminó la anterior con un "merengue" mejor jugando en campo contrario. Así llegaron los goles a los 13' un anticipo de Barboza le permitió sacar un derechazo que se clavó en el ángulo para la visita. Luego Silveira salvó un error de López que pudo empatar en Luján. Después Cabañas robó una pelota a Caucota y asistió a Virreyra que esta vez no perdonó y amplió la diferencia en Zapla. Marcial tuvo su gol pero definió mal y a los 48' Cabaña puso el 3 a 0 final.