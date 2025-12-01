Boca ganó con lo justo y ya está en las semifinales

Boca le ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors como local y se metió en las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing Club y Tigre.

El autor del único gol del encuentro que se llevó a cabo en el estadio "Alberto J. Armando", más conocido como "La Bombonera", fue el defensor exIndependiente Ayrton Costa, quien aprovechó al encontrarse con un rebote en el área chica a los cinco minutos de juego.

Para resguardar la victoria y por ende la clasificación, el golero local, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandísimas atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.

Boca conocerá a su rival en las semifinales hoy, luego de que Racing reciba a Tigre en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda".

Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca Juniors, que bajó la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título algo que de conseguirse le daría la clasificación a la Libertadores a River.

Racing recibe a Tigre

RACING | BUSCARÁ HOY EL PASE A LA SEMIFINAL ANTE EL DURO TIGRE.

Racing y Tigre definirán hoy su lugar en las semifinales en un cruce directo desde las 21.30 en el "Cilindro" de Avellaneda, con el arbitraje de Andrés Merlos, con Pablo Dóvalo a cargo del VAR y la transmisión de Espn Premium y TNT Sports.

Gustavo Costas dio señales claras en la práctica y repetiría a los once que eliminaron a River, por lo que se impuso la lógica, ya que el equipo mostró solidez, superioridad y carácter en el partido más exigente del ciclo.

Dentro de los lesionados, Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez continúan descartados por distintas lesiones, mientras que Matías Zaracho podría reaparecer entre los suplentes.

Tigre llegará al cruce impulsado por su gente tras un entrenamiento abierto que reunió hinchas, familias y medios partidarios. Diego Dabove y Joaquín Laso remarcaron que el duelo es "otra final más", conscientes de que el "Matador" ya eliminó a Lanús, reciente campeón de la Sudamericana.

En el otro encuentro de hoy, Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentan desde las 17 en el estadio "Claudio Fabián Tapia" con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo.

El cruce adquiere relevancia por el impulso con el que llegan ambos equipos, Barracas busca sostener su condición de sorpresa del certamen y Gimnasia atraviesa un tramo decisivo de alto rendimiento y pretende estirar una racha que lo reposicionó en el torneo después de asegurar la permanencia.