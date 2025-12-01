Monterrico Sur tomó ventaja en el duelo de ida

Con visitantes. Durante el partido de ayer la hinchada de Talleres se hizo sentir en el "Antonio Berruezo".

El duelo de ida por la segunda ronda del Regional 2025/2026 entre Monterrico Sur y Talleres se disputó ayer en el "Antonio Berruezo", en donde hizo de local el primer equipo.

Hubo victoria del anfitrión que se llevó el primer chico por 1 a 0. La vuelta será el fin de semana que viene en el estadio "Plinio Zabala" de Perico.

En cuanto al partido disputado en tierras monterriqueñas, los primeros minutos de la parte inicial fueron claramente favorables a Sur.

Al minuto de juego el delantero del club local, Gabriel Méndez remató dentro del área exigiendo una buena respuesta del golero Fernández.

Al rededor de cinco minutos después, nuevamente Gabriel Méndez apareció en acción con otra chance para romper el cero en el marcador y otra vez el arquero visitante salvó su arco para que todo siga igualado.

Transcurría el tiempo y Monterrico Sur seguía jugando mejor que los futbolistas del "expreso" que no encontraban la conexión exacta entre el mediocampo y la delantera para llevar peligro. Llegando al final de la etapa inicial, Talleres se acercó mediante la pelota parada pero no fue certero y de esta forma los combinados se fueron al descanso con un empate sin goles.

En el complemento, a los 21´ el conjunto local dirigido por Sebastián Galván encontró el gol y por ende la apertura del marcador gracias a una conversión del delantero Ferry Oña.

Talleres pudo igualar el resultado a través del lateral izquierdo Ríos pero este a metros de la línea de gol se perdió el tanto del empate.

En los últimos minutos, el "expreso" fue en busca de la igualdad con más actitud que fútbol y mayoritariamente volvió a chocar con la férrea defensa de Monterrico Sur que tuvo entre sus figuras a Santillán y el colombiano Angulo.

De esta manera tras el pitazo final se consumó la victoria del equipo local en la ida.