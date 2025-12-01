Lo mataron de una puñalada tras festejos de egresados

Un suceso trágico interrumpió una celebración de egresados en la localidad de Melo, ubicada en la provincia de Córdoba.

Un joven de 26 años, identificado como Jerónimo Carabajal, fue asesinado tras recibir una puñalada en el pecho. El incidente ocurrió durante la madrugada de ayer tras un conflicto que comenzó en el interior del salón y continuó en la vía pública. Un hombre de 30 años fue detenido como principal sospechoso de cometer el ataque.

La celebración correspondía a los egresados de la Ipea 237 "San Antonio" y se llevaba a cabo en las instalaciones de la Sociedad Italiana.

Testimonios indicaron que hacia el término del evento, se generó una disputa violenta entre varios de los invitados. Según lo reportado, estas personas se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El personal de seguridad intervino para sacar a los participantes del enfrentamiento, pero la confrontación siguió escalando afuera, en la calle.

Dos hombres reanudaron la discusión y comenzaron con los golpes en la vereda. En medio de este altercado, uno de los involucrados extrajo un elemento punzante. Algunos testigos mencionaron que era un puñal y otros lo identificaron como un cuchillo de cocina. También identificaron al atacante como oriundo de la localidad de Villa Rossi.

Jerónimo Carabajal, quien asistió al festejo de su hermano graduado y residía en la cercana ciudad de Serrano, resultó gravemente herido. El joven sufrió dos cortes profundos en la zona del tórax. A raíz de las severas lesiones, la víctima se desplomó frente a la entrada de la Sociedad Italiana.

Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a Carabajal hacia el hospital "Ramón Cárcano", en la localidad de Laboulaye. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, en el centro de salud confirmaron su fallecimiento.

Fuentes de la investigación precisaron a la prensa local que el agresor huyó del lugar inmediatamente después del ataque a bordo de una camioneta. Horas después, fue localizado y capturado.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye tomó intervención en el caso. La Justicia ordenó la realización de las primeras pericias a la Policía Judicial para que se pudiera establecer la secuencia exacta de los acontecimientos.