°
9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Congreso
Andis
salud mental
Elecciones 2025
finanzas
moto
enfermero
Festival de Jesús María
Jose Luis Espert
Ejesa
Congreso
Andis
salud mental
Elecciones 2025
finanzas
moto
enfermero
Festival de Jesús María
Jose Luis Espert
Ejesa

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
EJESA

Cortes programados en San Salvador y San Pedro

Los cortes se deben a mantenimiento y ajustes en conductores, según informaron desde la empresa.

Jueves, 09 de octubre de 2025 12:16

Ejesa informó que mañana viernes se produciran cortes del servicio eléctrico, en San Salvador de Jujuy las zonas afectadas serán: barrio San Guillermón (entre calles Vilcapugio, Valparaíso, Colectora) y zonas aledañas. El horario estimado del corte es de 7 a 13, ya que se llevarán a cabo tareas de mantenimiento, ajustes en conductores, cambios de crucetas dañadas asegurando los cables para seguridad y funcionamiento.

En tanto en San Pedro de Jujuy, en el horario de 8 a 13, los cortes se producirán en los barrios 23 de Agosto, 14 de Abril y zonas aledañas.

Se recomienda a los usuarios tomar las medidas de precaución por lo cortes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD