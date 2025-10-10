Presentación de la Lista 501 “Primero Jujuy Avanza” en la Ciudad de Perico

La sede del frente “Primero Jujuy Avanza” en la ciudad de Perico es el escenario de un encuentro masivo que reune a militantes, vecinos y figuras políticas. El evento marca el lanzamiento oficial de la lista 501 de cara a las próximas elecciones.

Durante la jornada, estan presentes el presidente del bloque del PJ Rubén Rivarola, los candidatos Pedro Pascuttini y Verónica Valente, junto a otros referentes como Walter Cardozo y Adrián Mendieta. El clima se caracterizó por un sentido de compañerismo y unidad entre los asistentes.

El acto es para consolidar la campaña del espacio político de cara a las elecciones del 26 de octubre.