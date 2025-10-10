°
Elecciones 2025

Presentación de la Lista 501 “Primero Jujuy Avanza” en la Ciudad de Perico

El acto congrega a militantes, vecinos y autoridades locales en un marco de compañerismo y con la vista puesta en los comicios de octubre.

Viernes, 10 de octubre de 2025 20:53

La sede del frente “Primero Jujuy Avanza” en la ciudad de Perico es el escenario de un encuentro masivo que reune a militantes, vecinos y figuras políticas. El evento marca el lanzamiento oficial de la lista 501 de cara a las próximas elecciones.

Durante la jornada, estan presentes el presidente del bloque del PJ Rubén Rivarola, los candidatos Pedro Pascuttini y Verónica Valente, junto a otros referentes como Walter Cardozo y Adrián Mendieta. El clima se caracterizó por un sentido de compañerismo y unidad entre los asistentes.

El acto es para consolidar la campaña del espacio político de cara a las elecciones del 26 de octubre. 

