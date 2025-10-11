Peregrinación a Río Blanco

Miles de fieles se preparan para participar mañana de la novena y fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy. Este 2025 bajo el lema "Peregrinos de esperanza".

Mañana la convocatoria es especial para los enfermos, siendo el "Día de la familia y las misiones". Vale recordar que todos los días en el templo parroquial a las 19 se celebrará la novena y a las 19.30 el Santo Rosario.

El calendario continúa el 18 de octubre con la Vigilia de los jóvenes desde las 15, con misa a las 19.30; la cuarta peregrinación será el 19 de octubre "Día de las madres y de los jóvenes". El 26 de octubre no habrá peregrinación por las elecciones legislativas.

El 1 de noviembre se realiza la peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos. El 2 de noviembre es la Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.