Bajo La Viña
PALPALÁ
Gobierno de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Firma de convenio
Centro de docentes de enseñanza media y superior
"Día de la familia y las misiones"
Ciclo lectivo 2026
Encuentro Internacional
Selección Nacional
Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior

Cedems y Adep llaman a paro y movilización

Por aumento salarial urgente, convocatoria a paritaria nacional, etc.

Sabado, 11 de octubre de 2025 00:00
MEDIDA DE FUERZA | PARO Y MOVILIZACIÓN EL MARTES 14 DE OCTUBRE.

La comisión del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y la junta provisoria de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) resolvieron ir a paro y movilización este martes 14 de octubre,en consonancia a la huelga nacional docente anunciada por Cetera.

Tras la asamblea extraordinaria realizada ayer de manera híbrida, Cedems se declaró en estado de asamblea permanente y convocó a sus afiliados y a la docencia en general a paro con movilización a fin de repudiar el ajuste nacional y provincial y exigir convocatoria a paritaria provincial antes del 15 de octubre.

Entre sus conclusiones y reclamos exigen: Publicar informe económico provincial elaborado por la Comisión Directiva, para solicitar modificación de la Ley de Abono Provincial y Protocolos de protección de Salud mental para el docente.

Repudiar el accionar del Gobierno por destinar $2.600 millones a la empresa Cannava SE. Y al mismo tiempo imponer aumentos insignificantes a los estatales de Jujuy, entre otros tantos.

Por su parte, la junta provisoria de Adep puntualizó entre sus pedidos: Nueva ley de Financiamiento Educativo, Restitución del Fonid, convocatoria a paritaria nacional docente, aumento salarial urgente, aumento del presupuesto educativo y defensa de las jubilaciones.

Adiunju se suma a medida nacional

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) confirmó su adhesión al paro nacional convocado para el próximo martes 14 de octubre por Conadu Histórica y CTA Autónoma, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la urgente recomposición salarial y la convocatoria a paritarias nacionales.

La jornada de protesta también exige la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la defensa de las jubilaciones específicas del sector. Bajo el lema “La educación no se vende, se defiende”, el gremio jujeño convoca a docentes universitarios y preuniversitarios a sumarse a la medida. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy señalaron que “unir las luchas es la tarea” y que la defensa de la universidad pública es también una defensa de la soberanía.

