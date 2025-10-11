Desde las 00 del lunes inicia la preinscripción a 1º año

El Ministerio de Educación de Jujuy comunica a toda la comunidad que el formulario de preinscripción para el ingreso a 1° año de Nivel Secundario en instituciones de gestión estatal se habilitará desde las 00 del lunes 13 de octubre hasta las 23:59 del viernes 17 de octubre, en la página https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/

Para poder registrar la preinscripción es necesario que el padre, madre o tutor del estudiante cuente en el momento con la constancia alfanumérica de alumno regular que se debe solicitar en la escuela primaria donde concurre.

Al ingresar la clave, el sistema completará de manera automática algunos datos del estudiante, mientras que el adulto responsable deberá consignar otros datos requeridos. La preinscripción se realizará en una sola institución de gestión estatal elegida.

Vale recordar que el próximo 31 de octubre algunas escuelas llevarán a cabo, de forma presencial, una evaluación para asegurar que los estudiantes ingresantes cuenten con las competencias básicas en las materias Lengua y Matemática.

Desde la cartera de Educación detallaron que el examen será simultáneo en todas las instituciones y que tendrá una duración de 80 minutos por cada materia.

Cada consigna tendrá un puntaje determinado y, en caso de empate, se aplicará un orden de prelación: primero los abanderados, luego los hermanos de alumnos regulares, y finalmente se considerará el promedio final de lengua y matemática de 6° grado.

Colegios con examen

San Salvador de Jujuy: Colegio N°1 "Teodoro Sánchez de Bustamante", Escuela de Educación Técnica N°1 "Escolástico Zegada", Colegio N°2 "Armada Argentina", Colegio N°3 "Éxodo Jujeño", Comercial N°1 "Prof. José Antonio Casas", Escuela Provincial de Artes N°1 "Medardo Pantoja", Técnica Provincial N°1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" y Secundario N°54

En Palpalá: Colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento", Técnica N°1 "Gral. Savio". En Perico: Secundario N°68, Escuela Técnica N°1 "Maestro H. Samuel Luna" y Monterrico: Secundario N°36

En San Pedro de Jujuy: Escuela de Educación Técnica N°1 "Cnel. Manuel Álvarez Prado", Colegio Secundario N°60. Libertador General San Martín: Escuela Provincial Agrotécnica N°4 "Nelly Arrieta", Colegio Secundario N°65 "Nikola Tesla" y Calilegua: Colegio Secundario N°70.

Y por último en Humahuaca la Escuela Provincial Agrotécnica N°3 "Coronel Arias"y en Abra Pampa la Escuela Provincial Agrotécnica N°8.