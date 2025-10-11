Argentina se impuso ante Venezuela en discreto partido

Podría haber sido una victoria con una diferencia mucho más amplia, pero el arquero Contreras y la mala puntería, terminaron por darle el triunfo a la Selección Argentina ante Venezuela por 1 a 0. El encuentro amistoso se jugó en Estados Unidos y fue controlado por la jueza Tori Penso.

Previo al inicio del encuentro, se realizó un sentido minuto de silencio en honor a Miguel Russo, el fallecido técnico de Boca. Después, fue todo de la "albiceleste", que manejó la pelota con Paredes, Lo Celos, un buen trabajo sobre todo para presionar de los delanteros Álvarez y Lautaro Martínez.

Pero se toparon con la figura de Contreras, el arquero de la "vinotinto" que salvo el gol a los 31 marcado por Lo Celso, se sacó todo lo que le tiraron.

Venezuela tuvo dos chances claras, una en la primera parte con Marqués que entró solo por el segundo palo y de cabeza definió desviado el centro de Mendoza cuando el arco estaba vacío, y la otra en el complemento cuando Ferraresi estrelló la pelota en el travesaño.

Sobre el final, Contreras le tapó tres remates al hilo a Lautaro Martínez en una misma jugada.

Argentina jugará el próximo martes el segundo encuentro amistoso de la fecha Fifa será el martes ante Puerto Rico.