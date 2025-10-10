“Rastros”, una travesía visual por la obra de Iván Dorado

El Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”, de la localidad de Calilegua, albergará hasta el 30 de octubre la exposición “Rastros”, una muestra de dibujo del artista visual Iván Dorado, oriundo de Libertador General San Martín. Inaugurada el pasado 19 de septiembre, la propuesta reúne una selección de obras que condensan varios años de trabajo y experimentación en torno al dibujo y otras técnicas mixtas.

Dorado, quien ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito del arte visual jujeño, explica que esta exposición “concentra mucho de varios años de trabajo en materia de dibujo y otras técnicas que forman parte de mi obra de taller”. La selección que hoy se presenta -cuenta- deja afuera muchas piezas, pero las que fueron elegidas “traen consigo una energía que expresa mucho de ese tiempo de labor, cansancio y satisfacción”.

En “Rastros”, el artista propone un recorrido visual que se sostiene en el diálogo entre materiales, soportes y espacios. Cada trazo, mancha o plano constituye una huella que invita al espectador a detenerse y sumergirse en la experiencia sensible del dibujo. “Esas marcas en el espacio, esos rastros de materia y heridas de herramientas construyen un camino que no puede alejarse de la curiosidad de quien contempla una producción”, afirma Dorado. “Lo invita a sumergirse en ella y compartir un momento en el que ambas intentan completarse”.

Las obras exhibidas revelan una multiplicidad de búsquedas: si bien puede percibirse una cierta tendencia costumbrista, lo que predomina es la libertad del gesto, la experimentación con los materiales y el disfrute del proceso creativo. “La idea no era centrarse en un hilo conductor -explica el artista-, sino en qué tan placentera era la experiencia de trabajar con la libertad de hacer trazos, manchas, planos, utilizar distintos soportes y cualquier tipo de acción que invite al disfrute de crear”.

Con una estética que conjuga sensibilidad y técnica, “Rastros” se presenta como una invitación a observar el dibujo no solo como disciplina, sino como espacio de exploración y diálogo con la materia. Cada pieza propone un acercamiento íntimo al proceso creativo, donde la huella del tiempo, el trabajo y la emoción quedan plasmados en el papel. La muestra puede visitarse de martes a domingo en el Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”, en Calilegua, a 129 Km de San Salvador de Jujuy.