11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Calilegua

Pre Jesús María 2026

Se prepara para recibir a la familia gaucha del norte argentino.

Viernes, 10 de octubre de 2025 21:37
AUTORIDADES | DEFINIERON LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN.

CALILEGUA (Corresponsal). En una reunión encabezada por el intendente Raúl "Choco" Chávez, junto a representantes de la Federación Gaucha, se definieron los lineamientos para la realización de la Jornada Clasificatoria rumbo al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2026.

El encuentro tuvo como eje principal la organización del Pre Jesús María 2026, que se desarrollará en Calilegua, convirtiendo a la localidad en un punto de encuentro para jinetes y delegaciones de toda la región.

Este evento, de gran relevancia para el mundo gaucho, permitirá que los participantes compitan por un lugar en el prestigioso festival nacional, considerado uno de los más importantes del país en materia de doma y folclore.

El intendente Chávez destacó la importancia de esta iniciativa para "fortalecer nuestras tradiciones, revalorizar la cultura gaucha y promover el turismo local", subrayando el compromiso del municipio con la preservación de la identidad cultural jujeña.

Con esta jornada, Calilegua se prepara para recibir a la familia gaucha del norte argentino y celebrar, una vez más, el espíritu y la pasión de nuestras raíces.

 

