Hay tres nuevos prófugos del triple femicidio narco

La causa que investiga el triple femicidio narco de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo ya tiene a 9 detenidos. Sin embargo, el fiscal Adrián Arribas, a cargo del expediente, tiene confirmada la participación de, por lo menos, otras cuatro personas en los crímenes de Florencio Varela. Son todos hombres y ya tienen pedido de captura internacional.

Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de "Pequeño J"; David Gustavo Morales Huamani, conocido como "El Loco David" o "Tarta" y Alex Roger Ydone Castillo, novio de la detenida Florencia Ibáñez (sobrina de Sotacuro).

Los sospechosos fueron identificados por los investigadores a partir de las cámaras de seguridad examinadas y del propio relato de los otros imputados, que hasta los ubicaron en la escena de los asesinatos. Recientemente el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la detención nacional e internacional de todos.

"Podría haber más detenciones en las siguientes horas. Tenemos reconstruida la secuencia desde el día del crimen hasta dos días después", dijo el fiscal Adrián Arribas, quien dijo tener confirmada su hipótesis de que el móvil del crimen fue el robo de cocaína.

Pero, ¿qué rol tuvieron los nuevos prófugos la noche que torturaron hasta matar a las tres jóvenes secuestradas bajo engaño en la rotonda de La Tablada, La Matanza?

Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J", fue reconocido por la imputada Celeste Magalí Guerrero durante la indagatoria realizada el miércoles. A la mujer le mostraron una foto y dijo que se trataba de "uno de los sujetos que tenían guantes de látex". Detalló que lo vio cuando les dejaba su casa a los presuntos narcos, a quienes les alquiló la propiedad por mil dólares para una supuesta fiesta que terminó en el triple crimen, y que esa noche vestía campeón azul de AFA y gorra con visera negra.

El familiar de Tony Janzen Valverde Victoriano es "Chuman". Integra, además la banda "La Jauría" y fue acusado de un homicidio ocurrido en 2012 en Perú. Según la publicación, registra varios viajes a la Argentina. En uno de esos, Manuel Valverde fue grabado por cámaras de seguridad junto a su sobrino "Pequeño J" cuando ingresaron a Buenos Aires, el 28 de agosto pasado. Con ellos también estaba Luis, su hermano, vía Buquebús.

David Gustavo Morales Huamani Guerrero también fue identificado por la imputada Guerrero por foto y mencionó que también llevaba guantes. El "Loco David", como se lo apoda, nació el 3 de noviembre de 1988 en Perú y también fue nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, el supuesto remisero que fue detenido en Villazón, Bolivia.

Según el presunto chofer, Huamani es "El Tarta", el hombre que le había solicitado el viaje desde Florencio Varela a la 1-11-14 y quien ingresó a su VW Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres la madrugada del crimen.

También permanece prófugo Alex Roger Ydone Castillo, novio de la detenida Florencia Ibáñez, sobre quien pesa una captura internacional de Interpol por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú, por lo que no puede volver a ese país porque queda preso.

Idone es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Ibáñez en el VW Fox blanco. En sus declaraciones a la prensa, antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro intentó ocultar la verdadera identidad del hombre al que señaló, luego, como su supuesto amante y al que el tío de la mujer le dice Diego.

Los sospechosos quedaron grabados en cámaras de seguridad

Antes de cometer el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, tres de los presuntos autores de los crímenes tuvieron una reunión que quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora analiza la Justicia. En las imágenes se ve a la sobrina detenida de Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, junto al tío de “Pequeño J”, Manuel David Valverde Rodríguez y su pareja, Alex Roger Idone Castillo, en un encuentro realizado previo a la ejecución del plan narco.

Las fotos son parte de una grabación que ya está incorporada al expediente a cargo del fiscal Adrián Arribas. En la secuencia, se ve a los sospechosos llegar a un punto pactado a bordo de dos de los vehículos que tuvieron participación en los femicidios: el Chevrolet Cruze y el Volkswagen Fox, de Víctor Sotacuro, ambos incautados durante un allanamiento en la villa 1-11-14. El material es determinante para los investigadores que tratan de reconstruir cómo fue la premeditación de los crímenes.

En este contexto, el fiscal Arribas dijo que ya había logrado trazar la cronología de los hechos desde el día de los femicidios hasta las 48 horas posteriores y que esperaba ponerle fin al caso esta semana. Valverde Rodríguez e Idone Castillo aparecen en las nuevas imágenes reveladas. Se trata de dos de los tres prófugos que buscan ahora las autoridades p