LIBERTADOR
Amistoso
Municipalidad de San Pedro de Jujuy
básquet
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
boxeo
Natación
Multiespacio

Nani Usina Creativa

Fuera de Eje reúne a la danza jujeña

Se ofrecerá un espacio para compartir talleres y fragmentos de obras.

Viernes, 10 de octubre de 2025 00:00

El movimiento sucede cuando algo se corre de lugar. Desde esa premisa nace Fuera de Eje, un encuentro que propone encontrarse en la danza con otros cuerpos, miradas y modos de ser. La cita será el domingo 12 de octubre en La Nani Usina Creativa, ubicada en El Jardín del Ceibal, a la vera de la Ruta Nacional 9.

La jornada ofrecerá un espacio para compartir talleres, fragmentos de obras, una Jam de improvisación y musicalización en vivo. La propuesta busca fortalecer la escena de la danza contemporánea en Jujuy, promoviendo la colaboración entre artistas y el intercambio de experiencias.

Entre las actividades destacadas se encuentra la Jam de improvisación, guiada por Flor Ríos, y una performance sonora a cargo de Agustina Pintor. Además, se presentarán fragmentos de obras de distintas agrupaciones locales: Hálito, de Muta Compañía de Danza; Subversiones, de Entretiempos Compañía Artística; y Primarios, de Primarios Danza Teatro.

El encuentro incluirá también tres talleres formativos: Folklore contemporáneo, dictado por Anto Correa; Entrenamiento en improvisación, por Flor Ríos; y Elementos técnicos en danza contemporánea, por May Flores.

Las entradas tienen un valor de 20.000 pesos, con una promoción 4x3 disponible. Para más información o reservas, se puede contactar al (388) 4847388 (Raqui) o a través de Instagram: @mutadanza.

 

