Más de 400 proyectos presentó el justicialismo

Durante el año 2025, los diputados que integran el Bloque Justicialista de la Legislatura de Jujuy desarrollaron una intensa agenda parlamentaria en la que presentaron 410 proyectos de los cuales 95 fueron aprobados.

Fue un año en el que la labor estuvo marcada por la participación activa en el recinto, el trabajo en comisiones y la defensa de una agenda social orientada a las demandas de los sectores más vulnerables de la provincia.

Desde su rol de bloque opositor, el justicialismo mantuvo una presencia constante en los debates legislativos, interviniendo en el tratamiento de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y planteando observaciones críticas en temas sensibles como el presupuesto provincial, la distribución de recursos, la política social, la educación y la salud pública. En ese marco, los diputados justicialistas acompañaron algunas iniciativas clave para garantizar la gobernabilidad, aunque dejando expresadas sus diferencias.

PRESIDENTE DEL BLOQUE | RUBÉN ARMANDO RIVAROLA

A lo largo del año, el bloque presentó y acompañó proyectos vinculados al fortalecimiento institucional, la transparencia, la protección de derechos sociales y laborales, y el acompañamiento a sectores productivos afectados por la coyuntura económica. Asimismo, tuvo una participación activa en comisiones permanentes, donde se analizaron iniciativas relacionadas con obras públicas, finanzas, educación y asuntos sociales, aportando dictámenes y posicionamientos políticos.

Uno de los ejes centrales de la labor legislativa del Bloque Justicialista en 2025 fue el debate presupuestario. En ese contexto, los diputados remarcaron la necesidad de priorizar partidas destinadas a áreas sensibles, como la salud, la educación y la asistencia social, y reclamaron políticas públicas que contemplen el impacto de la crisis económica en las familias jujeñas.

Desde la conducción del bloque a cargo de Rubén Rivarola se destacó que el justicialismo cumplió un rol de oposición responsable promoviendo el diálogo y defendiendo los intereses de la provincia y de su pueblo.