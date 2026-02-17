21°
17 de Febrero,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Martes con máxima de 30° C

También hay alerta amarilla por tormentas para la Puna de Susques.

Martes, 17 de febrero de 2026 07:48

El Servicio Meterológico Nacional anuncia para este martes un aumento de temperatura para la capital, la mínima fue de 20 °C, mientras que la máxima llegará a los 30° C.

Por la mañana el cielo se mantendrá algo nublado, por la tarde las posibilidades de precipitaciones oscilarán entre el 40% al 70%, en tanto para la noche esa probabilidad baja al 40%.

Por otro lado emitieron alerta amarilla por tormentas fuertes para la zona de la Puna de Susques,  Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

 

