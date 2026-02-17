29°
17 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
Humahuaca
El tiempo en Jujuy
Alberto Samid
Boca
Calilegua
Feriado de Carnaval
carnaval 2026
Paso de Jama
PERICO
carnaval 2026
Humahuaca
El tiempo en Jujuy
Alberto Samid
Boca
Calilegua
Feriado de Carnaval
carnaval 2026
Paso de Jama
PERICO

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Martes con máxima de 30° C

También hay alerta amarilla por tormentas para la Puna de Susques.

Martes, 17 de febrero de 2026 07:48

El Servicio Meterológico Nacional anuncia para este martes un aumento de temperatura para la capital, la mínima fue de 20 °C, mientras que la máxima llegará a los 30° C.

Por la mañana el cielo se mantendrá algo nublado, por la tarde las posibilidades de precipitaciones oscilarán entre el 40% al 70%, en tanto para la noche esa probabilidad baja al 40%.

Por otro lado emitieron alerta amarilla por tormentas fuertes para la zona de la Puna de Susques,  Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD