6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Tilcara
Uruguay
siniestro fatal
LGante
Estados Unidos
China Suárez
Onda estudiantil
SALTA
Milagro para el mundo
Pobreza

Cuánto hay que ganar en Argentina: el ranking de los sueldos que se piden, rubro por rubro

Un informe de Bumeran reveló cuáles son los salarios pretendidos en Argentina. El puesto más alto pide más de $2.6 millones y el más bajo, menos de $850 mil.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 09:16

En un contexto en el que el mercado laboral muestra señales de retracción y las oportunidades no sobran, las expectativas salariales de los argentinos siguen en aumento. Pese a la cautela de las empresas para incorporar personal, los pedidos de sueldo pretendido continúan en alza, empujados por la inflación y la necesidad de mantener el poder de compra.

En un contexto en el que el mercado laboral muestra señales de retracción y las oportunidades no sobran, las expectativas salariales de los argentinos siguen en aumento. Pese a la cautela de las empresas para incorporar personal, los pedidos de sueldo pretendido continúan en alza, empujados por la inflación y la necesidad de mantener el poder de compra.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con datos actualizados a septiembre 2025, la pretensión salarial en nuestro país está en aumento y varía por rubro, aunque el común denominador es que los trabajadores tienen expectativas de ganar un mejor sueldo para hacerle frente al creciente costo de vida y las condiciones del país. 

A continuación se reproduce el ránking de la pretensiones salariales de los trabajadores argentinos en el sitio de empleo Bumeran. 

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en septiembre 2025 

Gerencia y Dirección General - $2.656.894

Minería, Petróleo y Gas - $1.925.798

Ingenierías - $1.586.004

Recursos Humanos y Capacitación - $1.587.419

Ingeniería Civil y Construcción - $1.567.827

Naviero, Marítimo, Portuario - $1.549.374

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones - $1.514.126

Marketing y Publicidad - $1.481.170

Aduana y Comercio Exterior - $1.436.896

Comercial, Ventas y Negocios - $1.343.494

Seguros - $1.372.030

Producción y Manufactura - $1.361.731

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas - $1.303.683

Administración, Contabilidad y Finanzas - $1.662.347

Diseño - $1.108.576

Educación, Docencia e Investigación - $1.156.628

Salud, Medicina y Farmacia - $1.155.727

Legales - $1.149.963

Departamento Técnico - $1.102.791

Enfermería - $1.101.719

Sociología / Trabajo Social - $1.175.634

Abastecimiento y Logística - $1.220.734

Oficios y Otros - $961.152

Secretarías y Recepción - $932.620

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing - $850.430

Gastronomía y Turismo - $847.103

