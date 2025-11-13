Milei celebró el acuerdo de Argentina con Estados Unidos

“Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos. Es una tremenda noticia. Como verán estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”, dijo el Presidente y y reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”.

El mandatario sostuvo esta tarde que “en el momento en que llegábamos al poder Argentina estaba camino a convertirse en Venezuela”.

“Eso era mucho más factible y tangible de lo que parecía”, dijo al exponer en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad de la provincia de Corrientes.

De acuerdo a lo que se conoció por parte de la Casa Blanca, el entendimiento entre ambos país contempla el acceso mutuo a mercados para productores clave. Se prevé que la Argentina tenga beneficios para la exportación de productos clave en territorio norteamericano como recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.