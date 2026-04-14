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Tilcara

La prueba del Rally de la Quebrada llegó a Tilcara

La intendente Sonia Pérez recibió y felicitó a los corredores.

Martes, 14 de abril de 2026 00:00
VISITA | CORREDORES Y SONIA PÉREZ JUNTO A UNA BAQUET DE 1930.

La primera prueba del Rally de la Quebrada se corrió el pasado domingo uniendo San Salvador de Jujuy con Volcán, Maimará, Tilcara y Purmamarca, como una propuesta deportiva y turística a lo largo de la ruta nacional 9.

En Tilcara donde concluyó la primera e inició la segunda etapa, alrededor de las 13 la intendente Sonia Pérez junto a su secretario de Turismo, Elbio Robles recibió a los corredores en la plaza seca del Hotel de Turismo Tilcara, donde les ofreció unas exquisitas empanadas al horno que degustaron con mucho placer.

Sobre calle Belgrano los vehículos clásicos que participaron en la prueba fueron expuestos a los vecinos y turistas, entre ellos admiraron un Fiat 600 (1975), Peugeot 404 (1963), Fiat 1500 Coupé (1969), una Baquet (1930), un Jeep Grand Cherokee (2000) y un Ford Falcon Futura (1973).

El Automoto Club Jujuy y Jujuy Aventure organizaron la competencia, su titular Javier de Bedia agradeció la atención del municipio tilcareño y elogió la belleza del pueblo quebradeño.

A las 16 los corredores regresaron a la capital jujeña donde en el Automóvil Club Argentino se iba a anunciar y premiar al ganador.

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