Restricciones en 19 de Abril

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que desde hoy, 10 de abril, y hasta el domingo 12 del corriente mes se llevará a cabo la XVI edición de la Exposición de Floricultura "La Flor más Bella", en la playa de estacionamiento ubicada sobre la avenida 19 de Abril.

En este marco, las autoridades detallaron que desde ayer comenzaron las tareas de armado del arreglo central en el predio. Las autoridades detallaron que desde ayer a las 14 se procedió a la restricción total del ingreso vehicular en la 19 de Abril en el tramo comprendido entre el puente Juana Azurduy y el puente Coronel Gorriti, medida que se mantendrá vigente hasta la finalización del evento.

Finalmente, desde la Dirección de Tránsito se solicitó a los conductores y a la comunidad en general respetar la señalización dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad.