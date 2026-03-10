Emergencia y Same trabajan por peregrinos

A metros donde está ubicada la Oficina de Información Turística (al margen de la ruta nacional 9 en el acceso sur a Tumbaya), por donde los peregrinos se disponen a cruzar el río Grande e iniciar el ascenso al santuario de Punta Corral, autoridades municipales y provinciales observaron el terreno para la ubicación del hospital de campaña que se utilizará en el operativo de salud durante la peregrinación.

El titular del Same 107, Pablo Jure y Ariel Mamaní, director General de Emergencia Provincial efectuaron una inspección para su ubicación junto al jefe comunal, Javier Medina, quien se ocupó de realizar los trabajos necesarios. El sitio elegido es el estratégico debido que por ese sector cruzan todos los fieles y devotos que ascienden y descienden al encuentro con la mamita Virgen. El hospital de campaña provisto por Nación será enviado a Jujuy con una logística considerable, contendrá equipo de Rayos X, Show Room, Sala de internación, laboratorio (eventualmente) además de 24 profesionales. “Será un aprendizaje para nosotros el montaje de un hospital de campaña de gran importancia”, sostuvo Jure durante su presencia en Tumbaya.

“Este año seguramente habrá una impronta considerable como consecuencia de la presencia de un medio nacional el año pasado en la celebración que la difundió siendo muy bien captada por los argentinos, sin dudas tendremos un plus a lo que llamamos turismo religioso. No descartamos que llegue más gente que en otros años y estamos preparados para eso”, aseguró. Junto al Same 107 se establecieron dos planes de acción y remarcó el anunció de Jure que este año no se entregarán a los peregrinos las pastillas potabilizadoras y la ubicación del hospital de campaña que aportará la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias.

“Observamos junto al doctor Jure y al comisionado Medina el lugar donde se ubicará para darle seguridad a los peregrinos”, agregó Mamaní Los organismos estatales “nos sumamos y organizamos para que suban en paz y seguros los peregrinos; nuestras recomendaciones es que los fieles se preparen físicamente, se hagan los controles médicos y nosotros, tengamos los puestos previstos para la atención del peregrino”, apuntó. En el plan de acción al cual se refirió anteriormente, cada institución tiene un rol en cuanto a la salud y la atención del peregrino.