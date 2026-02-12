Encuentro de instrumentistas será mañana en Humahuaca

A horas de la llegada del carnaval, en la explanada del monumento a la Independencia en Humahuaca se realizará el Encuentro de instrumentistas desde las 19, como el último espectáculo folclórico gratuito incluido en el Alborozo Humahuaqueño.

Mañana por la noche se congregará la mayoría de los folcloristas para brindar su repertorio y cerrar la serie de espectáculos musicales desarrollada por la municipalidad durante enero y este mes preparando a la comunidad y turistas para la celebración del sábado.

Esta reunión musical es la única que agrupa a los instrumentistas, cantores, recitadores costumbristas, compositores, bailarines y demás intérpretes de la Ciudad Histórica que mantienen vivo el folclore tradicional y la calificación a Humahuaca como Cuna de folcloristas. Subirán al escenario el grupo Takin norte, el conjunto Humafolk, Las anateras Flor de rica rica, el grupo Compadrinos, La segunda, Piedra andina, el grupo de coplas Grito coplero y Los coyas, entre otros.

Como invitado especial se presentará el grupo bailantero Sombras, que posee entre sus integrantes al humahuaqueño Pascual Benítez, quien regresa a su tierra cumpliendo una seria de actuaciones en la provincia. En la oportunidad, el baterista será destacado por la intendente Karina Paniagua y por todo el público.

Se prevé que el encuentro se extienda hasta las 3 del sábado de carnaval, por los numerosos músicos que confirmaron su participación, asimismo se espera una gran cantidad de público que llegará a Humahuaca para celebrar con el momo.

Con el encuentro folclórico de mañana el Alborozo Humahuaqueño ingresará en un largo paréntesis por los festejos del carnaval grande, chico y el de flores, donde algunas comparsas despedirán finalmente al momo.

El 26 se reiniciarán las actividades con la XLIX Feria agrícola de la Quebrada, y posteriormente se desarrollarán otras propuestas hasta el cierre del programa que se efectuará el 14 de marzo.