24°
12 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

CASA DEL HORROR
salarios
Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º
CASA DEL HORROR
salarios
Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
ALBOROZO HUMAHUAQUEÑO

Encuentro de instrumentistas será mañana en Humahuaca

El grupo bailantero Sombras también participará con el baterista local Pascual Benítez.

Daniel Salas
Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00
MÚSICOS | CONJUNTOS, SOLISTAS, COPLEROS Y DEMÁS MÚSICOS REUNIDOS EN UNA ÚNICA OPORTUNIDAD ANTES DEL CARMAVAL.

A horas de la llegada del carnaval, en la explanada del monumento a la Independencia en Humahuaca se realizará el Encuentro de instrumentistas desde las 19, como el último espectáculo folclórico gratuito incluido en el Alborozo Humahuaqueño.

Mañana por la noche se congregará la mayoría de los folcloristas para brindar su repertorio y cerrar la serie de espectáculos musicales desarrollada por la municipalidad durante enero y este mes preparando a la comunidad y turistas para la celebración del sábado.

Esta reunión musical es la única que agrupa a los instrumentistas, cantores, recitadores costumbristas, compositores, bailarines y demás intérpretes de la Ciudad Histórica que mantienen vivo el folclore tradicional y la calificación a Humahuaca como Cuna de folcloristas. Subirán al escenario el grupo Takin norte, el conjunto Humafolk, Las anateras Flor de rica rica, el grupo Compadrinos, La segunda, Piedra andina, el grupo de coplas Grito coplero y Los coyas, entre otros.

Como invitado especial se presentará el grupo bailantero Sombras, que posee entre sus integrantes al humahuaqueño Pascual Benítez, quien regresa a su tierra cumpliendo una seria de actuaciones en la provincia. En la oportunidad, el baterista será destacado por la intendente Karina Paniagua y por todo el público.

Se prevé que el encuentro se extienda hasta las 3 del sábado de carnaval, por los numerosos músicos que confirmaron su participación, asimismo se espera una gran cantidad de público que llegará a Humahuaca para celebrar con el momo.

Con el encuentro folclórico de mañana el Alborozo Humahuaqueño ingresará en un largo paréntesis por los festejos del carnaval grande, chico y el de flores, donde algunas comparsas despedirán finalmente al momo.

El 26 se reiniciarán las actividades con la XLIX Feria agrícola de la Quebrada, y posteriormente se desarrollarán otras propuestas hasta el cierre del programa que se efectuará el 14 de marzo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD